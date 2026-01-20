Gümüşhane'de bakımevinde silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Gümüşhane'de bakımevinde silahlı kavga: 1 ölü

Gümüşhane\'de bakımevinde silahlı kavga: 1 ölü
20.01.2026 13:19  Güncelleme: 14:09
Gümüşhane\'de bakımevinde silahlı kavga: 1 ölü
Gümüşhane'de bakımevinde çıkan kavgada Cengiz Demirci, Dursun B. tarafından vurularak öldü.

Gümüşhane'de bir bakımevinde çıkan kavgada Dursun B. (41) tarafından tabancayla vurulan Cengiz Demirci (43), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Torul ilçesinde yer alan Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'nde meydana geldi. Bakımevinde görevli iş makinesi operatörü Dursun B. ile mesai arkadaşı Cengiz Demirci arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Dursun B., ruhsatsız tabancayla Demirci'ye ateş etti.

Gümüşhane'de bakımevinde silahlı kavga: 1 ölü

TALİHSİZ ADAM EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Kurşunun vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Demirci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dursun B., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Cengiz Demirci'nin cenazesi, savcılık inlemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Cengiz Demirci, Gümüşhane, Güvenlik, Güncel, Torul, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de bakımevinde silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Gümüşhane'de bakımevinde silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
