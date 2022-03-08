Bakırköy Adliyesi'nde avukata şiddet - Son Dakika
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Bakırköy Adliyesi'nde avukata şiddet

08.03.2022 17:38
Bakırköy Adliyesi'nde avukata şiddet

Bakırköy Adliyesi'nde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Ç. duruşma çıkışı saldırıya uğradı.

Bakırköy Adliyesi'nde İstanbul Barosu avukatlarından Mehmet Ç. duruşma çıkışı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan avukat, yaşananlara tepki gösterdi.

Bakırköy Adliyesi'nde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan M.A. görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın bitmesinin ardından sanık M.A.'nın yakını M.E.A. adliye koridorunda müşteki avukatı Mehmet Ç.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürürken, darp edilen avukat hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralanan avukat "Nasıl oluyor bu" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. - İSTANBUL

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Bakırköy Adliyesi, İstanbul Barosu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Adliyesi'nde avukata şiddet - Son Dakika


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