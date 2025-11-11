Bakırköy Belediyesi, Atatürk'ü Anma Etkinlikleriyle Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında konser, sergi ve özel programlarla andı. Anıtkabir ziyareti ile de yüzlerce ilçe sakini, Ata'nın huzuruna çıktı.

Bakırköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

"Cumhuriyet Güneşi Orkestrası"nın sahne aldığı "Atatürk'ü Anma Konseri", sanatçılar Tuğçem Kar, Erhan Uslu ve Gülşah Sönmez'in güçlü performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar seslendirilmesiyle duygu dolu anlar yaşandı.

Anıtkabir gezisi düzenlendi

Bakırköy Belediyesi, 10 Kasım dolayısıyla vatandaşlar için Anıtkabir ziyareti de düzenledi. 9 Kasım gecesi Bakırköy'den hareket eden belediye araçları, yüzlerce vatandaşı Ankara'ya taşıdı. Sabahın ilk ışıklarında Ankara'ya varan vatandaşlar Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkarak özlem, saygı ve minnet duygularını paylaştı.

Atatürk'ün hatıralarına uzanan pul koleksiyonu sergileniyor

Konser öncesinde aynı merkezde açılan "10 Kasım Atatürk Pul Sergisi" de ziyaretçilerden ilgi gördü. PTT iş birliğiyle düzenlenen sergide, Atatürk'ün yer aldığı 1920'lerden bugüne uzanan özel pul koleksiyonları, hatıra zarflar, ilk gün damgaları ve posta tarihine ışık tutan belgeler sergilendi. Ziyaretçiler, Atatürk'ün farklı dönemlerdeki portrelerinin yer aldığı pullar aracılığıyla, Cumhuriyet tarihine nostaljik bir yolculuk yaptı. Sergi, 17 Kasım gününe kadar Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gece boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sanatçı Ali Altay, Atatürk'e adadığı özel repertuvarla sahne aldı.Altay, "İzindeyiz Atam" temalı konserinde sevilen eserlerini seslendirirken, salonu dolduran dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu konserlerin ve anlamlı serginin ardından etkinlikler, Bakırköylülerin yoğun katılımı ve alkışlarıyla sona erdi.