Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

19.09.2022 13:39
Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Bakırköy'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde 14 Eylül'de Metin S'yi (42) yaralayarak, kaçmaya çalışan K.A. (23), polis tarafından olayda kullandığı silahla yakalanarak, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheli K.A, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli K.A, Metin S'yi vurması için kimsenin kendisini azmettirmediğini, önce tartıştıklarını sonrasında Metin S'nin kendisine hakaret etmesi sonucu ruhsatsız tabancasıyla bacaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde, şüpheli K.A'nin "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan Metin S'nin hayati tehlikesi bulunmazken, K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydı olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA

Yeşilköy, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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