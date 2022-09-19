Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli K.A, Metin S'yi vurması için kimsenin kendisini azmettirmediğini, önce tartıştıklarını sonrasında Metin S'nin kendisine hakaret etmesi sonucu ruhsatsız tabancasıyla bacaklarına ateş ettiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu.

Kaynak: AA

Yeşilköy, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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