Bakırköy Muhabbeti'nde Şule Aydın Dinleyicilerle Buluştu

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi tarafından her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" etkinlikleri, bu hafta gazeteci ve yazar Şule Aydın'ı ağırladı. Editör Necla Feroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Aydın, "Tımarhaneden Haber Var" adlı söyleşisiyle dinleyicilerle buluştu.

Bakırköy Belediyesi, vatandaşları söyleşi etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu gazeteci ve yazar Şule Aydın oldu. Aydın'ın "Tımarhaneden Haber Var" isimli söyleşisi yoğun ilgi gördü. Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Aydın, Türkiye'deki toplumsal ve politik süreçlerden, medyanın dönüşümünden ve gazetecilik deneyimlerinden bahsetti. Vatandaşlar Şule Aydın'a ülke gündemi hakkında merak ettiklerini sorma imkanı da buldu. Söyleşiye katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, gazeteci Aydın'a cesur kalemi ve söyleşiye katılımından dolayı teşekkür etti.

"Nasıl karanlıktan aydınlığa çıkılacağını birbirimize öğretmiş olduk"

Bakırköy'de gerçekleştirdiği söyleşi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Şule Aydın, "Ben Bakırköylüyüm, burada doğdum ve büyüdüm. Her şeyi buradan öğrendim, hayata buradan başladım, hayata başladığım yere gelmek ve Bakırköylülerle bir arada olmak gerçekten çok güzeldi. Salon da, gelenler de çok güzeldi. Keşke her yerde kadınlar olsa. Ben aslında belediye etkinliklerine çok katılmıyorum ama bir kadın belediye başkanının olduğu bir yerde de çıkmak ve toplumsal meseleleri birlikte konuşmak, dinleyenlerle birlikte aynı memleket sancısını yaşamak, aynı rüyayı görmek, aynı hayali paylaşmak anlamlı. Birlikte bir kez daha omuz omuza olduğumuzu ve nasıl karanlıktan aydınlığa çıkılacağını birbirimize öğretmiş olduk, çok değerliydi. Bütün Bakırköylülere teşekkür ederim" diye konuştu.