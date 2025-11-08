Bakırköy Muhabbeti'nde Şule Aydın Dinleyicilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Muhabbeti'nde Şule Aydın Dinleyicilerle Buluştu

08.11.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' etkinliklerinde bu hafta gazeteci ve yazar Şule Aydın, 'Tımarhaneden Haber Var' adlı söyleşisiyle katılımcılarla bir araya geldi. Etkinlikte toplumsal ve politik konular üzerinde duruldu.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi tarafından her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" etkinlikleri, bu hafta gazeteci ve yazar Şule Aydın'ı ağırladı. Editör Necla Feroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Aydın, "Tımarhaneden Haber Var" adlı söyleşisiyle dinleyicilerle buluştu.

Bakırköy Belediyesi, vatandaşları söyleşi etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda her cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu gazeteci ve yazar Şule Aydın oldu. Aydın'ın "Tımarhaneden Haber Var" isimli söyleşisi yoğun ilgi gördü. Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Aydın, Türkiye'deki toplumsal ve politik süreçlerden, medyanın dönüşümünden ve gazetecilik deneyimlerinden bahsetti. Vatandaşlar Şule Aydın'a ülke gündemi hakkında merak ettiklerini sorma imkanı da buldu. Söyleşiye katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, gazeteci Aydın'a cesur kalemi ve söyleşiye katılımından dolayı teşekkür etti.

"Nasıl karanlıktan aydınlığa çıkılacağını birbirimize öğretmiş olduk"

Bakırköy'de gerçekleştirdiği söyleşi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Şule Aydın, "Ben Bakırköylüyüm, burada doğdum ve büyüdüm. Her şeyi buradan öğrendim, hayata buradan başladım, hayata başladığım yere gelmek ve Bakırköylülerle bir arada olmak gerçekten çok güzeldi. Salon da, gelenler de çok güzeldi. Keşke her yerde kadınlar olsa. Ben aslında belediye etkinliklerine çok katılmıyorum ama bir kadın belediye başkanının olduğu bir yerde de çıkmak ve toplumsal meseleleri birlikte konuşmak, dinleyenlerle birlikte aynı memleket sancısını yaşamak, aynı rüyayı görmek, aynı hayali paylaşmak anlamlı. Birlikte bir kez daha omuz omuza olduğumuzu ve nasıl karanlıktan aydınlığa çıkılacağını birbirimize öğretmiş olduk, çok değerliydi. Bütün Bakırköylülere teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Muhabbeti'nde Şule Aydın Dinleyicilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara’daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla
Türk sporunun acı günü Efsane ismin hocası hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü! Efsane ismin hocası hayatını kaybetti

12:45
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
12:34
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe’den gidiyor
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
12:21
Süleyman Soylu’yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
12:12
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
11:19
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
11:07
Porsche Yangını Canını Tehlikeye Attı
Porsche Yangını Canını Tehlikeye Attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 13:22:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy Muhabbeti'nde Şule Aydın Dinleyicilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.