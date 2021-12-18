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BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

18.12.2021 09:22

HADIMKÖY'de hayvanlarına baktığı Sertaş Yorga'yı (44), 2 bin 500 TL olan maaşını ödemediği için çiftlikteki tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Türkmenistan uyruklu Shohrat Ikramov hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

HADIMKÖY'de hayvanlarına baktığı Sertaş Yorga'yı (44), 2 bin 500 TL olan maaşını ödemediği için çiftlikteki tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Türkmenistan uyruklu Shohrat Ikramov hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Türkmenistan uyruklu şüpheli Shohrat Ikramov'un (34) maktülün yanında çoban olarak çalıştığı, aralarında para meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Ikramov'un olay tarihinden önce 26 Nisan'da maktule haber vermeden işinden ayrıldığı belirtilen iddianamede, maktülün çiftliği kontrol edince parasının ve sakladığı av tüfeğinin yerinde olmadığını farkettiği, parasını ve tüfeğini şüphelinin almış olabileceğini arkadaşlarına söylediği de anlatıldı. İşten ayrılan şüpheli Shohrat Ikramov'un 27 Nisan'da av tüfeğini polis tarafından işlem yapılmaması için geri koymak ve hayvanlara zarar vermek amacıyla çiftliğe geri döndüğü, ahırda karşılaştığı maktül Sertaç Yorga ile birbirlerine karşılıklı ateş ettikleri belirtildi. İddianamede, şüphelinin yaralanmadığı, maktülün yere düştüğü, şüphelinin de odanın kapısını kapatmak amacıyla maktulü başka bir yere sürükleyerek yerini değiştirdiği kaydedildi. Şüphelinin çiftlikten çıkarken komşusu Mehmet'e rastladığı, Mehmet'in maktulü sorması üzerine uyuduğunu ve kendisini otobüs durağına bırakmasını söylediği, maktülün daha sonra arkadaşı Duran tarafından yerde hareketsiz vaziyette bulunduğu anlatıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Olay yerinde çok sayıda tüfek fişeği ve mermi kovanı bulunduğu, maktülün göğüs sırt ve kollarında silah isabeti olduğu, boyun kısmında da çok sayıda saçma izleri olduğu tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelinin parasını alamadığı iddiasıyla çiftliğe giderek işvereni Sertaç Yorga'yı öldürdüğü kaydedildi. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi talep edilen şüpheli Ikramov, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

PARAYI VERMEMEK İÇİN KENDİSİNİ OYALAMIŞ

Silivri'ye bağlı Büyükçavuşlu köyünde yakalanarak 11 Mayıs'ta tutuklanan şüpheli Shohrat Ikramov hakimlikte verdiği ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce maktülün çiftliğinde çoban olarak çalışmaya başladığını, ilk maaşını 2 bin 500 TL olarak veren maktülün daha sonra bu parayı borcu olduğunu ödemesi gerektiğini söyleyerek istediğini, kendisinin de inanıp verdiğini, daha sonra defalarca parasını istemesine rağmen maktulün kendisini oyalayarak parasını vermediğini belirtti. Olay günü çiftliğe gittiğini ve çok sinirli olduğunu ifade eden Ikramov, "Ahırda bulunan inekleri öldürecektim. Ancak vicdan yapıp bundan vazgeçtim. Tüfeği alıp satmayı düşündüm, ancak daha sonra silah kaçakçılığından hakkımda işlem yapılır diye düşünerek silahı geri bırakmaya karar verdim. Ahıra gittiğimde elimdeki silahı gören maktül, paniğe kapılıp bana ateş etti. Kaçtım, kovalamaya başladı. Bu kovalamaca birkaç defa ateş etti. Kendisine paramı ver, silahı bırakıp gideyim diye yalvarmama rağmen üzerime doğru gelerek ateş etmeye devam etti. Ben de kendimi savunmak üzere rastgele ateş etmeye başladım. Bunun üzerine maktül yaralandı, telefonum olmadığı için ambulans isteyemedim. Mehmet'e durumu anlattım ama bana inanmadı. Suçsuzum" dedi.

BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkmenistan, Türk Lirası, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKTIĞI HAYVANLARIN SAHİBİNİ PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
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