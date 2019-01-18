Bal'da İkinci Yarı Başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 11 grupta ikinci yarı maçları bu hafta başlıyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 11 grupta ikinci yarı maçları bu hafta başlıyor. Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden tek takım olan Talasgücü Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Niğde temsilcisi 1970 Hisarspor'u konuk edecek.



15-16 Aralık tarihlerinde oynanan ilk yarının son maçlarının ardından yaklaşık 35 gün ara verilen Bölgesel Amatör Lig'de ikinci yarı başlıyor. Bu sezon 80 ilden 149 takımın katılımıyla 11 gruptan oynanan BAL'da maçlar 21-22 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sonuçlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan 11 takım play-off oynamaya hak kazanırken, tarafsız merkezlerde oynanacak play-off maçları sonunda 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. Bu ligde Kayseri'ye bu sezon tek takım temsil ediyor. Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, ikinci yarının ilk haftasında kendi sahasında Niğde ekibi 1970 Hisarspor'u konuk edecek. Devre arasını üç etap çalışma dönemi halinde geçiren Talasgücü Belediyespor, Antalya Belek'te yaptığı kamp ile eksiklerini gidermişti. Antrenör Halil Aslan, ligin ikinci yarısında rahat bir konumda oldukları için genç oyunculara ağırlık vereceklerini dile getirdi.



Talasgücü Belediyespor-1970 Hisarspor maçı 20 Ocak Pazar günü Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da oynanacak. Maçı Ankara Bölgesi'nden Salih Aytaç yönetirken yardımcılıklarını Ömer Sözcü ile Şükrü Mert üstlenecek. Maçta Betül Baykan ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. İki takım arasında ilk yarıda Niğde'de oynanan maçı Talasgücü Belediyespor 2-1 kazanmıştı. - KAYSERİ

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