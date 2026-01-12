Balçova'daki hain saldırının iddianamesi hazır - Son Dakika
Balçova'daki hain saldırının iddianamesi hazır

Balçova\'daki hain saldırının iddianamesi hazır
12.01.2026 14:27
İzmir'in Balçova ilçesinde geçtiğimiz yıl 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik terör saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde geçtiğimiz yıl 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik terör saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen saldırıda, E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açmış, olayda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit olmuştu. Çatışmada saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilmiş, polis memuru Murat Dağlı ve bir sivil vatandaş ise yaralanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Eylül 2025 tarihinde Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 58 sayfalık iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli yer aldı.

Saldırı talimatı terör örgütünden

İddianamede, saldırı tarihinde 16 yaşında olan tutuklu E.B.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığı, örgüt ideolojisini tamamen benimsediği ve bu doğrultuda silahlı eğitim aldığı belirtildi. Şüphelinin örgütün amacına hizmet etmek üzere terör saldırısı talimatı aldığı aktarıldı.

İstenen cezalar belli oldu

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 3 kez 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 4 defa 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs', 2 kez 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu malına zarar verme ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçlarından ceza talep edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin dosyası yaşının küçük olması nedeniyle ayrılarak çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilirken, diğer 12 şüpheli hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Tüm şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261 yıla kadar hapis cezası istendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Balçova, 3-sayfa, Olaylar, Terör, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Balçova'daki hain saldırının iddianamesi hazır - Son Dakika

SON DAKİKA: Balçova'daki hain saldırının iddianamesi hazır - Son Dakika
