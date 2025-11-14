Balıkesir 3'üncü Kent Sempozyumu Başladı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir 3'üncü Kent Sempozyumu'nda şehrin geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine değindi. Akın, Balıkesir'in gelişimi için ortak aklı güçlendiren her adımı önemsediklerini dile getirdi.

Balıkesir Valiliği himayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Odalar Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen Balıkesir 3'üncü Kent Sempozyumunun açılış törenine katıldı. 14-15-16 Kasım günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Sempozyumunun açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir Tabipler Odası Başkanı ve Balıkesir Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Doç. Dr. Muhammet Can, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyumun herkes için hayırlı olmasını dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "Biz, 'Birlikte yöneteceğiz' diyerek yola çıktık. Balıkesir'i yalnızca belediye binalarında değil; halk meclislerinde, köy kahvelerinde, mahalle buluşmalarında ve özellikle, sizin gibi değerli akademisyenlerimizin tecrübesi ve görüşleriyle yönetmek istiyoruz. Bu nedenle 3 gün boyunca sürecek ve Kentsel Politikaların Mekansal ve Toplumsal Etkileri ana temalı sempozyumumuzda sunulacak 95'e yakın bildirinin her biri bizim için çok kıymetlidir. Burada verilecek emek ve her bir görüş bizim için çok değerlidir" diye konuştu.

"Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorum"

Sempozyumun şehrin gelişimine ve değişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Akın, sempozyumun üç gün süreceğini ve bu süre içerisinde farklı konularda çok sayıda etkinlik düzenleneceğini söyledi. Akın, "Biz, köklerini geçmişten alan, bağları kuvvetli, birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyen büyük bir aileyiz. Çünkü biz, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini bu topraklara sunan Kuvay-ı Milliyecilerin torunlarıyız. Çünkü biz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığıyla aydınlanmış bir kuşağız. Bu şehrin 60 yıldır ihmal edilmiş bir altyapı sorunu var. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Körfez Bölgemizde arıtmamız yok. Bu sorunları Büyükşehir Belediyesinin tek başına çözmesine imkan yok. Balıkesir'de her partiden vatandaşlarımız var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorum. Yeter ki memleketimiz hak ettiği konuma ulaşsın" ifadelerini kullandı.

"Ayvalık'ın altyapısı yüzde 80 yenilendi"

Balıkesir'de yıllardır yapılmayan projeleri hayata geçirdiklerine vurgu yapan Akın, "Ayvalık'ın altyapısı yüzde 80 yenilendi. En sıkıntılı yerdi. 20 ilçemizdeki asbestli boruları değiştiriyoruz. Bu sempozyumda ortaya çıkacak hızlı, ekonomik ve akademi dünyasının da içerisinde yer aldığı çözüm öneri bizim çok önemli. Sempozyuma konu olan kent hukuku, spor ve kentsel yaşam, doğal kaynakların yönetimi ve çevre kirliliği, afet riski ve kentsel dönüşüm gibi başlıklar; Balıkesir'imizi yönetirken esas aldığımız konuların başında geliyor. Bu konularla ilgili, katılımcılarımızın kıymetli görüşleri ışığında Balıkesir vizyonumuza değer katacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.

"Güzel işler yapacağız"

CHP Milletvekili Serkan Sarı ise "Sempozyumda çok değerli hocalarımız, odalarımız, bu kente gönül vermiş herkes bu salonda toplanacaktır. Buradan da sağlıklı bir yol haritası çıkacağından hiç şüphem yok. Bir günde kentin tüm sorunlarını çözemeyiz. Önceliklerini belirleyerek hareket etmeye çalışıyoruz. Güzel işler yapacağız, emeğinize sağlık" ifadesini kullandı.

"Sempozyum'un, Balıkesir'in kimliğini ve geleceği açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum"

Kentlerin sadece binaların, yolların, meydanların değil aynı zamanda insanların, kültürün, bilginin ve üretimin kesiştiği dinamik yaşam alanları olduğunu belirten Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Satıl, şunları söyledi:

"Sempozyum Balıkesir'in kimliğini, geleceğini ve sürdürülebilir gelişme vizyonunu bilimsel olarak değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. BAÜN olarak şehrimizin sorunlarını bilimsel yöntemlerle analiz etmek, potansiyelleri belirlemek ve karar vericilere ışık tutacak çözümler üretmek en temek görevlerimizden birisidir. Balıkesir güçlü tarımı, turizmi, gastronomisi, iki denize açılan jeostratejik konumu, milli parkları ve kültürel birikimiyle Türkiye'nin yükselen şehirlerinden bir tanesidir. Bu sempozyumun akademi, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir kent aklı oluşturmasını biliyorum."

Sempozyuma katılım yüksek

Kuvayımilliye Hareketi'nin ilk kıvılcımının ateşlendiği Balıkesir'in pek çok doğal güzelliği de içinde barındıran bir şehir olduğunu söyleyen Balıkesir Tabipler Odası Başkanı ve Balıkesir Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Doç. Dr. Can, sempozyumun amacının Balıkesir'in sahip olduğu olanaklarından yeterince yararlanabilmesi ve kentsel gelişimine katkı sunmak olduğunu söyledi. Sempozyuma katılımın yüksek olduğunu ifade eden Can, bunun çok memnun edici olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Balıkesir 3'üncü Kent Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, BAÜN İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Bolat "Balıkesir Kamuoyu Nabzı: Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Eğilimler"; TTB Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap "Türkiye ve Balıkesir İçin Başka Bir Sağlık Sistemi Mümkündür"; DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Tüm Afetlere Karşı Dirençli Bir Kent İçin Balıkesir Master Planı"; Prof. Dr. Haluk Eyidoğan "Balıkesir'in Deprem Kaynaklı Risklerinin Azaltılması İçin Öneriler" ve TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri İsmail Küçük ise "Değişen İklimin Ardındaki Gerçekler" başlıklı bildirilerini sundu.