Balıkesir, Basketbolda Çıkış Peşinde
06.02.2026 11:17
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak için kentten destek bekliyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezona kötü başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son maçını kazanarak "çıkış" yakalamayı hedefliyor.

Süper Lig'de 15 yıldır mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 2025-26 sezonunun ilk haftasında Astor Enerji Şanlıurfa'ya 77-63, ikinci haftada ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne deplasmanda 90-44 mağlup oldu.

Sezondaki 12 haftada sadece Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında galibiyet elde edebilen Balıkesir temsilcisi, ilk yarının son maçında 7 Şubat Cumartesi günü Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor "kentten" destek bekliyor.

"Bu takımı alt liglere düşürmek istemiyoruz"

Takımın teknik sorumlusu Alper Şentürk, AA muhabirine, kulübün uzun yıllardır büyük fedakarlıklarla ayakta kaldığını söyledi.

Süper Lig'e 2010-11 sezonunda yükseldiklerini hatırlatan Şentürk, "Yaklaşık 15 yıldır Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Geçen sezonu 6. sırada tamamladık ancak bu yıl kadromuzda önemli ayrılıklar oldu. Belediye takımları bütçe açısından zor bir dönemden geçiyor. Sponsorluk desteğiyle bu takımı yıllar sonra alt liglere düşürmemek için mücadele ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve kentimizin iş insanlarından destek bekliyoruz." dedi.

"Devre arasına moralli girmek istiyoruz"

Başantrenör Mehmet Turan da bu sezon mütevazı bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek rakiplerin güçlü bütçelere sahip olduğuna dikkati çekti.

Devre arasına moralli girmek istediklerini aktaran Turan, "Gerekli destek ve takviyeler sağlanırsa Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum. Belediyemiz elinden geleni yapıyor ancak sponsorumuzun olmaması bizi zorluyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyoruz. Kentimizin ve taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Basketbol, Balıkesir, Ekonomi, Spor, Son Dakika

