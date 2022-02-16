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BALIKESİR - Bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika

BALIKESİR - Bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

16.02.2022 14:46

Balıkesir'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'nde Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir M. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir M, evdeki bıçakla Alpyörük'ü yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alpyörük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Kadir M, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

BALIKESİR - Bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü
BALIKESİR - Bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü
BALIKESİR - Bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika


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