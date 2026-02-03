Balıkesir'de Kasten Öldürme Olayında Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Balıkesir'de Kasten Öldürme Olayında Firari Şüpheli Yakalandı

03.02.2026 14:19
Edremit'te 1 ölü, 2 yaralı kasten öldürme olayının firari şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçe merkezinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı 'kasten öldürme' olayıyla ilgili firari şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçe merkezinde yaşanan olayın ardından Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda şüpheliler ve kaldıkları adresler tespit edildi. Jandarma ve emniyet ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli Edremit ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yakalanırken, 1 şüphelinin firar ettiği belirlendi. Firari şüpheli B.Ç.'nin yakalanmasına yönelik Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Edremit JASAT, İstihbarat unsurları ile Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri, jandarma komando timleriyle ormanlık alanda arama tarama faaliyetlerine başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda firari şüpheli B.Ç., Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi sanayi bölgesinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülürken, gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Edremit, Suç, Son Dakika

