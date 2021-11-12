Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mimsar ve torunu Aref'in cenazeleri Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dede ve torunu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Nedim O. (54) idaresindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Karani Mimsar (71) ve torunu Arda Aref'e (15) çarptı.

Balıkesir 'in Gönen ilçesinde otomobilin çarptığı dede ve torunu hayatını kaybetti.

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