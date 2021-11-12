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Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi

12.11.2021 23:39
Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin çarptığı dede ve torunu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin çarptığı dede ve torunu hayatını kaybetti.

Nedim O. (54) idaresindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Karani Mimsar (71) ve torunu Arda Aref'e (15) çarptı.

Dede ve torunu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Mimsar ve torunu Aref'in cenazeleri Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de otomobilin çarptığı dede ve torunu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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