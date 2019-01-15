Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Salihli Fırtınası Esti

Balıkesir'de Salihli Fırtınası Esti

1 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Grup Judo müsabakalarına katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı, kazandığı dereceler ile turnuvaya damga vurdu.

Balıkesir'de Salihli Fırtınası Esti, System.String[]
Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Grup Judo müsabakalarına katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı, kazandığı dereceler ile turnuvaya damga vurdu.

Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Ayaz yönetiminde her müsabakada kazandığı başarılarla adından söz ettiren Salihli Belediyespor Judo Takımından, +70 Kilogramda Hilal Öztürk birinci, 40 Kilogramda Zührenaz Sipahi ve +70 Kilogramda Duygu Dirgen ve 57 Kilogramda Tuğba Yılmaz ikinci, 40 Kilogramda Aysun Ağdeve, 48 Kilogramda Sümeyye Demir ve 57 Kilogramda Şilan Bitgin üçüncü, 44 Kilogramda Ceren Kanyılmaz, 52 Kilogramda Yağmur Duman, 57 Kilogramda Fazilet Duman, 57 Kilogramda Büşra Sevgi, +90 Kilogramda Ozan Erol, 73 Kilogramda İsmail Yılmaz ve 63 Kilogramda Özlem Gülmez beşinci oldu.

Grup müsabakalarının Türkiye'nin 4 ayrı yerinde yapıldığını belirten Ayaz, Balıkesir'de derece elde eden judocuların 15-17 Şubat tarihleri arasında Ordu'da yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandığını söyledi.

Salihli Belediyespor Judo Takımı ile Antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, sporculara başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Balıkesir, Spor
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