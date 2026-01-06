Balıkesir İhracatı Yüzde 7 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Balıkesir İhracatı Yüzde 7 Arttı

06.01.2026 15:47
2025'te Balıkesir ihracatı 1,18 milyar dolara ulaştı; ABD en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Balıkesir Ticaret Odası, 2024 yılında 1 milyar 102 milyon dolar olan Balıkesir ihracatının, 2025 yılında yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 179 milyon dolara yükseldiğini, Balıkesir'in Türkiye ortalamasının üzerinde bir ihracat artışı sağladığını açıkladı.

Balıkesir Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde ihracat, 2024 yılına göre yüzde 4,5 artış gösterirken, Balıkesir yüzde 7 artış ile dikkat çekici bir performans sergiledi. Balıkesir'in ihracatı, 2024 yılında 1 milyar 102 milyon dolar iken, 2025 yılında yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi.

2025 yılı verilerine göre Balıkesir ihracatında elektrik ve elektronik sektörü 540,7 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu sektörü su ürünleri ve hayvansal mamuller 153,6 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 77,2 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 62,8 milyon dolar ve madencilik ürünleri 45,1 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde Balıkesir'den en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu. 197,2 milyon dolar ile ABD'yi, Yunanistan 93,1 milyon dolar, Almanya 80,5 milyon dolar, Irak 69,3 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri 59,7 milyon dolarla takip etti.

Balıkesir'in Türkiye ihracat sıralamasındaki yükselişi de rakamlara yansıdı. 2024'te 25'nci sırada yer alan Balıkesir, 2025 yılında 22'nci sıraya yükseldi.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ihracatta tarihi bir rekora ulaştığı bir yılda Balıkesir'in, ülke ortalamasının üzerinde bir artış yakalaması son derece değerlidir. Bu başarıda firmalarımızın dijitalleşme süreçlerine uyum sağlaması ve daha etkin kullanmasının önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Bu başarının geleceğe taşınması ve daha da geliştirilmesi adına Balıkesir Ticaret Odası olarak dijitalleşme ve e-ticaret alanındaki eğitim ve seminerlere öncelik veriyoruz. Elde edilen bu sonuçlar, her zaman vurguladığımız gibi üretimin artmasının istihdamı, istihdamın artmasının ise ticareti güçlendirdiğini ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağladığını somut şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarıya katkı sunan tüm ihracatçı firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

Açıklamada, 2025 yılında Türkiye geneli ihracat artış yüzdesinin üzerine çıkan Balıkesir ihracatının; Balıkesir'in üretim gücü, sektör çeşitliliği ve dijital dönüşüme uyum sağlayan firma yapısının somut bir sonucu olduğu vurgulandı. Önümüzdeki dönemde de bu alanlara yapılacak yatırımlar ve kazanılan pazar deneyimiyle Balıkesir ihracatının daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

