Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ramazan Bahçavan kazandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ramazan Bahçavan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ramazan Bahçavan 12 bin 488, İYİ Parti adayı Mehmet Yarma 4 bin 713, Saadet Partisi adayı Fatih Karaca 783 oy aldı.

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