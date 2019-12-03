Balıkesirspor'da şok istifa

TFF 1.lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan görevinden istifa etti.



E.H.Balıkesirspor'un dün oynanan ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Hatay maçı sonrasında şok bir gelişme yaşandı. Kulübün bulunduğu zorlu şartlara rağmen iyi bir performans sergileyen genç teknik adam Ali Tandoğan istifa ettiğini açıkladı.



Hatayspor maçı sonrası kulüp tesislerinde yapılan basın açıklamasıyla görevinden ayrıldığını açıklayan Ali Tandoğan ayrılığın şehrin takıma sahip çıkmaması nedeniyle olduğunu söyledi.



Ali Tandoğan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Daha dün gibi hatırlıyoruz ilk geldiğimiz günleri. Bugün de veda vaktinin geldiği gün oldu. Bu şekilde karar almak beni çok üzdü. Alınan karar haftalardır aklımda olan bir düşünceydi ama zamanla daha fazla yoğunlaşmaya başladı. Bu takımı çok zorlu şartlar altında aldığımızı hepimiz biliyoruz. Küme düşmesi kesinleşmiş olarak görülen bir ekip durumundaydık. Yönetimimiz ve bizler çok iyi işlere imza atarak takımı şu an ki durumuna getirdik. Balıkesirspor'un isminden söz ettirdik. Benim aldığım bu karar oynanan maçlarla alakalı değil tamamen şehrin dinamiklerinin bu olaya çok fazla sahiplenmeyişi. Bizlerinde kendine göre bir geleceği var. Bu sahiplemeyişin devamının gelmeyişini görünce de bu kararı aldım. Yönetimimizle de oturduk konuştuk bu kararı aldık. Yönetimimiz bizden çok memnun olduğunu hatta sözleşme bile yenileyebileceklerini söyledi. Yani istifa kararımda yönetimin bir talebi olmadı. Ama ben vedalaşmanın mantıklı olacağını düşündüm. Belki kendine göre bir ses getirir. Belki buradaki yönetimin arkasında destek oluşur düşüncesi hakim oldu. Tabi bu süreç içerisinde takım içerisinde de bizlere olan sevgi saygı çok yoğundu. Hatta veda toplantısında da duygu dolu anlar yaşadık. Kalbimiz hep burada olacak. İnşallah güzel şeyler verebilmişizdir inşallah güzel gençler kazandırmışızdır. En azından onun mutluluğu var içimizde. Bu takımın ne olursa olsun küme düşeceğini düşünmüyorum. Tek isteğim buradaki değerli insanlara sahip çıkılması. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum tek bir kötü bir şey yazmadınız. Hakkınızı helal edin" dedi.



E.H.Balıkesirspor Basın Sözcüsü Mehmet Demiraslan ise hocayla maddi bir sorun yaşamadıklarını vurgularken şehrin kulübe sahip çıkmayışının Ali Tandoğan'ın ayrılmasında etken olduğunu belirtti.



Basın Sözcüsü Mehmet Demiraslan; "Dün gece maçtan sonra gece 3 buçuğa kadar bir toplantı gerçekleştirdik. Orada da hocamız takımın şehrin dinamiklerine ihtiyacı olduğunu ve şehrin takımı sahiplenmediğini söyledi. Bizim hocamızla maddi anlamda hiçbir problemimiz olmadı. Aylık maaş ödemeleri düzenli yapıldı. Prim ödemelerinin de büyük kısmı yapıldı. Kendisi de bu işin maddi olmadığını belirtmek adına almış olduğu peşinatla ilgili evrağı bize teslim etti. Onunla ilgili bir sorun yok. Hocamız ısrarla takımın yakaladığı ivmenin şehir tarafından desteklenmediğini söyledi. Hocamıza yolu açık olsun diyoruz. Bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Çok ani bir karar oldu. Henüz bir hocayla görüşme yapmadık. Hocamızla sözleşme sonlandırdıktan sonra da en kısa sürede yeni hocayla ilgili bilgilendirme yapacağız" dedi. - BALIKESİR