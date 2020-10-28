Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Balkanlar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ederken, Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışları kaydedildi.

Daha önce "salgın durumu" ilan edilen ve belediyeler arası seyahatların yasaklanması başta olmak üzere birçok önlemin alındığı Slovenya'da, son 24 saatte 2 bin 605 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 28 bin 208, can kaybı da 272 oldu.

Hırvatistan'da ise 2 bin 378 yeni vaka tespit edilirken, 23 kişi daha hayatını kaybetti. Salgının başından beri bir günde en fazla can kaybının yaşandığı ülkede toplam vaka sayısı 40 bin 999, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 493'e çıktı.

Bosna Hersek'te de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı ve can kaybı kaydedildi. Son 24 saatte 1586 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, 36 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bosna Hersek'te toplam vaka sayısı 44 bin 737'ye, can kaybı ise 1161'e ulaştı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) alınan salgın tedbirleri, Banja Luka şehrinde protesto edildi.

Vaka sayılarındaki hızlı artışın sürdüğü Sırbistan'da ise 1328 yeni vakayla salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 42 bin 208'e çıkarken, can kaybı da 5 artarak 803'e yükseldi.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan Kovid-19 hastanelerinin idarecileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, şimdilik ek tedbirler almaya gerek olmadığını ancak yürürlükteki tedbirlere uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Bu arada, bölge ülkelerinden Kosova'nın eski başbakanı Albin Kurti de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.