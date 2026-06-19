Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı - Son Dakika
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Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı

Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı
19.06.2026 11:14
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Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde balkonuna çay içmek için çıkan bir vatandaş, kapıyı açtığında yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Büyük panik yaşayan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yılanı güvenli şekilde bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde balkonuna çay içmek için çıkan vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşılaşınca büyük panik yaşadı.

BALKON KAPISINI AÇINCA ŞOKE OLDU

Olay, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, sabah saatlerinde çay içmek için evinin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açan vatandaş, yerde hareketsiz şekilde duran yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Karşısındaki yılanı gören vatandaş, ilk anda panik yaşarken durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yılanın güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Yaşam, Çevre, İdil, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı - Son Dakika

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