Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde balkonuna çay içmek için çıkan vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşılaşınca büyük panik yaşadı.
Olay, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, sabah saatlerinde çay içmek için evinin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açan vatandaş, yerde hareketsiz şekilde duran yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Karşısındaki yılanı gören vatandaş, ilk anda panik yaşarken durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı.
Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yılanın güvenli şekilde doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Çevre › Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı - Son Dakika
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