Adana Demirspor'da, Mario Balotelli gollerine devam ediyor.
Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 geriden gelip 3-3 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçında, 1 gol atan Balotelli, güney derbisinde Gaziantep FK'yı da boş geçmedi.
Maç öncesinde Adana Demirspor taraftarları, Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçına yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraf karesinden oluşan pankart açtı. Balotelli kendisine pankartla destek veren taraftarlar attığı golüyle yanıt verdi.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Balotelli bu haftayı da boş geçmedi - Son Dakika