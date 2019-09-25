Banaz'da "dumansız araçlar" uygulaması
1 saat önce
Banaz'da polis ekipleri, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:22 Kaynak: AA
Banaz'da polis ekipleri, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması yaptı.
İlçede öğleden önce Uşak- Afyon istikametinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada 115 araç kontrol edilirken, ekipler, 8 araç sürücüsüne araç kullanırken sigara içtiği için ceza uyguladı. 36 sürücüye de farklı konularda cezai işlem yapıldı. Uygulamada 1 araç da trafikten men edildi.
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