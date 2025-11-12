Bandırma Belediyesi Altyapı ve Park Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Bandırma Belediyesi Altyapı ve Park Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

12.11.2025 14:44
Bandırma Belediyesi, ilçe genelindeki yolları ve parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza, 100. Yıl Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını ve diğer mahallerdeki projeleri tanıttı.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, ilçe genelindeki yollarda ve parklarda yenileme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza, 100. Yıl Mahallesi'nde tamamlanan asfaltlama çalışmalarına ilişkin, "Mahallelerimizin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Hacı Yusuf Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi ve Malta Parkı'nda yürütülen projeler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleniyor.

Hacı Yusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi'ndeki parke taşı döşeme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalar, caddede yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı bozulmaların önüne geçmek ve hem yaya hem de araç trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandığında, cadde hem estetik açıdan daha modern bir görünüme kavuşacak hem de uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunacak.

100. Yıl Mahallesi'nde ise asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Mirza, "Mahallelerimizin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Asfalt yama çalışmaları sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ortam sağlanmış oldu" diye konuştu.

Ayrıca, Bandırma'nın en çok ziyaret edilen yeşil alanlarından biri olacak Malta Parkı'nda da çalışmalar devam ediyor. Parkta yürütülen işlemler kapsamında çim serimi tamamlandı.

Belediye, diğer mahallelerde de benzer projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Son Dakika

