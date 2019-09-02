Bandırma'da kavun festivali düzenlendi

Bandırma'da Yeşil Çomlu Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından kavun festivali düzenlendi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivale, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mahir Mavi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, katılımcıların Bayraktepe mevkisine doğru bayrak yürüyüşüyle başladı.

Çocukların çuval yarışı ve Bandırma Belediyesi Halk Oyunları ekibinin halk oyunu gösterisiyle devam eden festivalde, kavun yetiştiricilerinin, özenle ve doğal yollarla yetiştirdiği kavunları yarıştı.

Görünümleri, tadı, rengi ve kokusu ile en güzel kavun dalında yarışmayı kazanan Muhammet Sevim adlı yetiştiriciye 500 kilogram gübre hediye edildi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, etkinliklerle Bandırma'nın tarihi, turistik, sosyolojik ve tarımsal yapısını ön plana çıkarttıklarını söyledi.