Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 Yendi

Bandırmaspor, Pendikspor\'u 4-1 Yendi
17.01.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

40. dakika Mulumba'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topta savunma arkasına sarkan Kehinde, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

53. dakikada taç atışını kullanan Kerim Alıcı'nın ceza sahasına gönderdiği topu Kehinde şık bir ara pasla Douglas Tanque'ye aktardı. Tanque'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahası içine gönderdiği ara pasla Joao Amaral kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amaral, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

65. dakikada Pendikspor atağında ceza sahasının sol köşesinden Harris'in verdiği ara pasta Denic'in içeriye çevirdiği top Atınç'a çarparak filelerle buluştu. 3-1

68. dakikada Douglas Tanque, orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Tanque'nin vuruşunda top ağlarla gitti. 4-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba (Enes Çinemre dk. 84), Muhammed Gümüşkaya, Joao Amaral (Yusuf Can Esendemir dk. 78), Ndongala (Oğuz Ceylan dk. 70), Oluwatosin Kehinde, Douglas Tanque (Abdulkadir Parmak dk. 84)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Mücahit Albayrak

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan (Rogerio Thuram dk. 46), Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Sequeira dk. 36), Hakan Yeşil(Bekir Karadeniz dk.46), Mesut Özdemir, Dorde Denic (Adnan Uğur dk. 75), Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 65)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Hamza Yiğit Akman, Enis Safin, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Kehinde (dk. 40), Tangue (dk. 53 ve 68), Joao Amaral (dk. 57) (Bandırmaspor), Atınç Nukan (dk. 65 k.k) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Kedhinde (dk. 77) Bandırmaspor

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Hüseyin Maldar, Soldo (Pendikspor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:08:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.