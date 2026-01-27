Bangladeş'te Seçim Öncesi Şiddet Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bangladeş'te Seçim Öncesi Şiddet Artıyor

27.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat'taki genel seçimler öncesi Bangladeş'te 16 siyasi aktivist öldürüldü, endişeler büyüyor.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te şubatta genel seçimlerin yapılacağının açıklanmasının ardından yaklaşık 1 ayda 16 siyasi aktivistin öldürüldüğü belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 2024'te çıkan protestoların ardından geçici hükümetin göreve gelmesinden bu yana ilk genel seçimlerin şubatta düzenleneceğinin Aralık 2025'te duyurulmasının ardından ülkede şiddet olaylarının artmasına dair endişe sürüyor.

Seçim tarihinin ilan edildiği Aralık 2025 sonundan 26 Ocak'a kadar geçen yaklaşık bir aylık sürede ülke genelinde 16 siyasi aktivist öldürüldü.

Ülke çapında tanınan bir figür haline gelen siyasetçi ve aktivist Şerif Osman Bin Hadi, 12 Aralık'ta sokakta silahlı saldırıya uğramış, 18 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Şubattaki genel seçim öncesinde şiddetin ve can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Seçim

Bangladeş'te seçmenler, 12 Şubat'ta yapılacak seçimlerde 350 sandalyeli meclis için yaklaşık 2 bin aday arasından tercih yapacak. Mecliste çoğunluk sağlanabilmesi için 151 sandalye kazanılması gerekiyor.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) verilerine göre, ülkede 127 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Seçim Öncesi Şiddet Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:21:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Seçim Öncesi Şiddet Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.