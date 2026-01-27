Bangladeş'te Seçim Öncesi Şiddet Artıyor

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te şubatta genel seçimlerin yapılacağının açıklanmasının ardından yaklaşık 1 ayda 16 siyasi aktivistin öldürüldüğü belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 2024'te çıkan protestoların ardından geçici hükümetin göreve gelmesinden bu yana ilk genel seçimlerin şubatta düzenleneceğinin Aralık 2025'te duyurulmasının ardından ülkede şiddet olaylarının artmasına dair endişe sürüyor.

Seçim tarihinin ilan edildiği Aralık 2025 sonundan 26 Ocak'a kadar geçen yaklaşık bir aylık sürede ülke genelinde 16 siyasi aktivist öldürüldü.

Ülke çapında tanınan bir figür haline gelen siyasetçi ve aktivist Şerif Osman Bin Hadi, 12 Aralık'ta sokakta silahlı saldırıya uğramış, 18 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Şubattaki genel seçim öncesinde şiddetin ve can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Seçim

Bangladeş'te seçmenler, 12 Şubat'ta yapılacak seçimlerde 350 sandalyeli meclis için yaklaşık 2 bin aday arasından tercih yapacak. Mecliste çoğunluk sağlanabilmesi için 151 sandalye kazanılması gerekiyor.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) verilerine göre, ülkede 127 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bangladeş'teki protestolar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.