Bangladeş'te tecavüze idam cezası getiriliyor - Son Dakika

Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid, yarın tecavüzcülerin idam edilmesine izin veren bir kararname çıkaracak.

Bangladeş'in güneydoğusunda yer alan Noakhalim bölgesinde geçtiğimiz hafta 37 yaşındaki kadın bir çetenin toplu tecavüzüne uğramıştı. Tecavüz anına ait videoların sosyal medyaya düşmesinin ardından halk sokaklara dökülmüştü. Polis, olaya karışan 8 kişiyi tespit ederek tutuklamıştı. Protestolar sırasında halk, tecavüz davalarında hızlı yargılama ve cezaların ağırlaştırılması talebinde bulunmuştu. Göstericiler, başkent Dakka'da yaptıkları protestolar sırasında "Tecavüzcüleri asın" ve "Tecavüzcülere merhamet yok" yazılı pankartlar taşımış, protesto alanına bir darağacı dikilmişti.

Bangladeş Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Bakanı Anisul Huq bugün yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Abdul Hamid'in yarın tecavüzcülerin idam edilmesine izin veren bir kararname çıkaracağını duyurdu.

Aktivistler, bu yıl Bangladeş'te en az bin tecavüz vakasının bildirildiğini aktardı. Ancak insan hakları savunucuları, kadınların toplum baskısından korktukları için birçok vakayı bildirmekten çekindiklerini ve ülkede rapor edilen tecavüz vakalarında mahkumiyet oranının son derece düşük olduğunu ifade etti.

Bangladeş Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan bir soruşturmada, Noakhalim'de tecavüze uğrayan kadının farklı zamanlarda defalarca tecavüze uğradığı ve susturulduğu ortaya çıktı.

(İHA)