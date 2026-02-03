Banka Hesabı Kiralamaya Dikkat! - Son Dakika
Banka Hesabı Kiralamaya Dikkat!

Banka Hesabı Kiralamaya Dikkat!
03.02.2026 16:01
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı, banka hesabı kiralamanın suç olduğunu ve ağır ceza gerektirdiğini açıkladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, son dönemde artış gösteren banka hesabı ve IBAN kiralama yöntemlerine karşı vatandaşları uyararak, bu durumun ağır cezai yaptırımlara neden olabilecek suçların önünü açtığını söyledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından yapılan açıklamada, özellikle 18-30 yaş arası gençlerin "kolay para", "sadece hesabını ver", "hiçbir sorumluluğun yok" gibi vaatlerle banka hesabı kiralama tuzağına düşürüldüğüne dikkat çekildi. Başsavcı Kılıç, bir kişinin kendi adına açılmış banka ya da kripto para hesabını başkalarına kullandırmasının, IBAN bilgisini paylaşmasının, kart, mobil bankacılık ya da şifrelerini vermesinin suç olduğunu vurguladı.

Açıklamada, kiralanan hesapların internet alışveriş dolandırıcılığı, sahte yatırım ve kripto para dolandırıcılığı, sosyal medya ve mesaj yoluyla yapılan dolandırıcılıklar, yasa dışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma tuzakları, burs ve sosyal yardım dolandırıcılığı, faizsiz kredi ve sigorta dolandırıcılığı, yurt dışı vize dolandırıcılığı, araç kiralama ve internet üzerinden görev yapma vaatleri ile şantaj gibi çok sayıda suçta kullanıldığı belirtildi. Bu yöntemlerle mağdurlardan elde edilen paraların kiralanan hesaplara yatırıldığı ve şikayet durumunda ilk şüphelinin hesap sahibi olduğu ifade edildi.

Başsavcı Kılıç, banka hesabı kiralamanın dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bu suçların 10 yıla kadar hapis cezasına yol açabileceğini kaydetti. "Ben bilmiyordum" savunmasının hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını ifade eden Kılıç, banka hesaplarının kimlik gibi kişiye özel olduğunu ve hiçbir şekilde başkalarına verilmemesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara şüpheli teklifleri kabul etmemeleri yönünde çağrıda bulunan Kılıç, hesap bilgileri, kimlik bilgileri ve şifrelerin kimseyle paylaşılmaması, yabancı numaralardan gelen linklere tıklanmaması, alışverişlerin güvenli ödeme sistemleri üzerinden yapılması ve şüpheli durumlarda bankaya, kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa başvurulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, IBAN kiralama ve bilişim suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasının planlandığı öğrenildi. Oluşturulan broşürler adliye binasının belirli noktalara da vatandaşları uyarmak için asıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Finans, Samsun, Banka, Suç, Son Dakika

3. Sayfa Banka Hesabı Kiralamaya Dikkat!

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Banka Hesabı Kiralamaya Dikkat! - Son Dakika
