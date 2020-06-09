Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu - Son Dakika

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor Uşak'ta yaşayan girişimci kadın, üretime katkı sunabilmek için 12 yıl yaptığı bankacılığı bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı.

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu

Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor

UŞAK - Uşak'ta yaşayan girişimci kadın, üretime katkı sunabilmek için 12 yıl yaptığı bankacılığı bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı. 200 kovan arıyla yılda 3 buçuk ton üretim yapan genç kadının hedefi ise dünyaya açılabilmek.

Uşak'ta yaşayan Sevgi Demir Yılmaz (37), 12 yıl yaptığı bankacılık mesleğini bırakıp ata mesleği olan arıcılığı yapmaya başladı. Kadın olarak üretimin içinde olmak gerektiğini belirten Yılmaz, 40 kovan arıyla başladığı işinde 200 kovan arıya ulaştı. Karahallı ilçesi Paşalar köyünde yaptığı arıcılık ile adından söz ettiren Yılmaz, yılda ise 3 buçuk ton üretim yapıyor. Tüm arı ürünlerinin üretimini yaptıklarını söyleyen Yılmaz, ürünlerini yurdun dört bir yanına ulaştırıyor. Yılmaz, babası ve zaman zaman ablasının yardımıyla yaptıkları işte kaliteye önem verdiklerini belirterek, hedefinin ise ihracat yapabilmek olduğunu kaydetti.

"Babamdan devraldık"

Hayatı boyunca doğa ile iç içe olmak istediğini kaydeden Sevgi Demir Yılmaz, "Hayat beni bir şekilde bankacılığa itti. Uzun yıllar orada çalıştım fakat üretime katkımız yoktu. Her zaman kadınlar olarak üretimin içinde olmak gerektiğini düşündüm. O yüzden arıcılık da babamın başlattığı ve bizim çocukları olarak devraldığımız yakın bir sektördü" dedi.

"Hedefimiz doğal ve gerçek olandan uzaklaşmamak"

Yaptıkları işte en önem verdikleri şeyin kalite olduğunun altını çizen Yılmaz şunları söyledi:

"Başladığımızda 40 kovan civarında arımız vardı şu an 200 kovanın üzerinde arımız var. Yıllık üretim potansiyelimiz 3 buçuk tonun üzerinde. Hedefimiz, kalitemizi bozmadan gerçek baldan ve doğal gıdadan uzaklaşmayarak, üretim kapasitemizi artırıp ihracata kadar gitmeyi planlıyoruz."

"Arılarla olmak terapi gibi"

Toprakla ve doğayla olmanın kendisini mutlu ve enerjik hissettirdiğini kaydeden Yılmaz, "Uyuyup uyandığınızda kendinizi çok zinde hissediyorsunuz. Özellikle arıların vermiş olduğu terapiyle daha sağlıklı hissediyorsunuz. İnsanlara sağlık sunmanın ve kendimizin üretiyor olmasının oldukça olumlu etkileri var. Stresten uzak mutlu bir hayatımız var" şeklinde konuştu.

Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bankacılığı bırakıp 'arıcı' oldu - Son Dakika

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