Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı

Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi. Siirt- Şırnak kara yolunda ilerleyen araçlar, suyun yolu kapatması sonucu geri dönmek zorunda kaldı.



Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak kara yolunun 40. kilometresinde ilerleyen araçlar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Bir süre su seviyesinin düşmesini bekleyen vatandaşlar, yolun açılmaması nedeni ile geri dönmek zorunda kaldı. - SİİRT