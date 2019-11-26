Son Dakika Haberleri: Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı - Son Dakika

Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı

6 saat önce

Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi.

Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı, System.String[]

Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi. Siirt- Şırnak kara yolunda ilerleyen araçlar, suyun yolu kapatması sonucu geri dönmek zorunda kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak kara yolunun 40. kilometresinde ilerleyen araçlar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Bir süre su seviyesinin düşmesini bekleyen vatandaşlar, yolun açılmaması nedeni ile geri dönmek zorunda kaldı. - SİİRT

Ilısu, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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