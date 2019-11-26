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Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı
6 saat önce
Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi. Siirt- Şırnak kara yolunda ilerleyen araçlar, suyun yolu kapatması sonucu geri dönmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak kara yolunun 40. kilometresinde ilerleyen araçlar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Bir süre su seviyesinin düşmesini bekleyen vatandaşlar, yolun açılmaması nedeni ile geri dönmek zorunda kaldı. - SİİRT
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