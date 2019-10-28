Barbosa: "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"
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Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:09 Kaynak: AA
Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
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