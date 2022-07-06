İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı alanda ve mikser üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Diyarbakır'da vatandaşlara 20 bin çam fidanı ve 500 bin mevsimlik çiçek dağıtıldı

Kaynak: DHA

basketbol, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı - Son Dakika

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