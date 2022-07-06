Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı - Son Dakika
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Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı

06.07.2022 12:59

Karaman'da basketbol sahası yapımı için çalışan işçinin kafasına yaklaşık 200 kiloluk bir boru düştü. 50 yaşındaki işçi Rıfat Kılıç, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza esnasında baret takmadığı da öğrenildi.

Karaman'da basketbol sahalarının zemin betonu atılırken, beton mikserinin borusunun bir kısmı kopup baretsiz çalışan Rıfat Kılıç'ın başına düştü. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Kılıç yere yığıldı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı alanda ve mikser üzerinde detaylı inceleme yaptı.

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Kaynak: DHA

basketbol, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı - Son Dakika
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