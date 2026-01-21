Barış Özbey'den Bayrak Tepkisi - Son Dakika
Barış Özbey'den Bayrak Tepkisi

21.01.2026 17:26
YPG'nin saldırısına tepki olarak Barış Özbey, Türk Bayrağını 30 metre yüksekliğe astı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıya tepki göstermek amacıyla Türk Bayrağı ile yaklaşık 5 kat yüksekliğe tırmanarak bayrağı zirveye astı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattında dikili bulunan Türk Bayrağı'nın terör örgütü yandaşları tarafından indirilmesi, Türkiye genelinde büyük tepki topladı. Saldırıya bireysel bir duruşla tepki gösteren endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, Türk Bayrağı ile yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki 5'inci kata tırmanarak bayrağı binanın en üst noktasına astı. Özbey, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan alçak saldırıya tepki göstermek adına böyle bir şey yaptım. Yaklaşık 30 metre tırmanarak şanlı Türk Bayrağımızı zirveye astım. Bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, YPG, Son Dakika

18:40
