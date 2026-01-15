Barrack'tan Yılmaz'a Teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yaptıkları verimli görüşmeden ötürü teşekkür etti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD-Türkiye ortaklığının ekonomik, güvenlik ve bölgesel öncelikler temelinde güçlendirilmesine yönelik verimli ve ileriye dönük görüşme için Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.