Barrot'tan Epstein Soruşturması Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barrot'tan Epstein Soruşturması Vurgusu

06.02.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Epstein belgeleri hakkında titiz bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde ortaya çıkan ilk bulgularla ilgili titiz bir soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

Barrot, Orta Doğu temasları kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüştü.

Görüşmelerin ardından Barrot, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına tarafların uyması gerektiğini söyledi.

Barrot, bunun için İsrail'in aldığı taahhütler doğrultusunda Lübnan topraklarından çekilmesi ve sivillerin korunması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görevini sonlandırmasına hazırlık için Lübnan'daki tüm silahların devlet ve ordunun elinde olması gerektiğine işaret eden Barrot, "Lübnan ordusu konuşlandığı bölgelerde kalıcı olarak kalmalı." ifadesini kullandı.

Barrot, Lübnan halkının tükendiğini ve ülkelerini sağlıklı temellerle yeniden inşa etmek istediğini vurgulayarak, "(Lübnanlılar) ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanışı karşısında, Gazze'de olduğu gibi, seçmedikleri bir çatışmaya sürüklenmek istemiyorlar." dedi.

Lübnan'ın sorunlarının çözümü için İran dahil farklı ülkelerdeki gelişmelere güvenmemek gerektiğinin altını çizen Barrot, Orta Doğu'da askeri gerilimin artma riskinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

İran'ın bölgede istikrarsızlık kaynağı olmaktan vazgeçmesi gerektiğini savunan Barrot, Hizbullah'ı silahsızlandırma sürecinin devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Epstein belgeleri hakkında titiz soruşturma isteği

Barrot, Epstein dosyasıyla ilgili paylaşılan yeni belgelere de değinerek, "Bu dosyalardan çıkan ilk bulguların eşi benzeri görülmemiş ve son derece ciddi olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

Konuyla ilgili titiz ve derinlemesine bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulayan Barrot, adı bu belgelerde geçen Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı Jack Lang hakkında "Önceliğim, Arap Dünyası Enstitüsünün işleyişini, devamlılığını ve bütünlüğünü sağlamak. Bu nedenle kendisini ilgilendiren konular hakkında hesap vermesi için Başkanı çağırdım." ifadesini kullandı.

Barrot, Lang'ın 8 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığına geleceğini ve IMA'daki görevine devam edip etmemesi konusunda "tüm seçeneklerin masada olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barrot'tan Epstein Soruşturması Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 23:02:45. #7.11#
SON DAKİKA: Barrot'tan Epstein Soruşturması Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.