Bartın'da alt yapı ve yol çalışmaları - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Topçu Konağı Caddesi'nin sıcak asfaltla yeniden düzenleneceğini bildirdi.

Akın, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından Topçu Konağı Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

Söz konusu bölgede alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akın,"Caddemizdeki yolumuzda söküm çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, altyapı ile ilgili çalışmalara başladık. 300'lük borularla yağmur suyu hattı oluşturuyoruz. Abone bağlantılarını da yeniden yapıyoruz. Altyapı çalışmalarımızın ardından da caddemizi yeniden sıcak asfaltla düzenleyeceğiz. İnşallah çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak, Topçu Konağı Caddemizde sorunsuz ulaşım imkanını vatandaşlarımıza sağlayacağız." dedi.