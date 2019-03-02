Son Dakika Haberleri: Bartın'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Devriyelerine Başladı

Bartın'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Devriyelerine Başladı

1 saat önce

Bartın'da görevlendirilen 60 çarşı ve mahalle bekçisi düzenlenen törenle devriye görevlerine başladı.

Bartın'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Devriyelerine Başladı, System.String[]
Bartın'da görevlendirilen 60 çarşı ve mahalle bekçisi düzenlenen törenle devriye görevlerine başladı.

Bartın'da çarlı ve mahallelerde görev alacak olan 60 bekçi düzenlenen törenle görevlerine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle devriye görevlerine çıkan bekçilerin 40 tanesi il merkezinde 8 tanesi Amasra'da 6 tanesi Ulus'ta ve 6 tanesi de Kurucaşile ilçesinde görev yapacak.

Bekçilerin göreve başlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Polis teşkilatımızın geçmiş tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bekçilerimiz yıllarca halkımızca bekçi baba namıyla suçluların korkulu rüyası, Vatandaşlarımızın ise hızır gibi yetişen yoldaşı ve arkadaşı olmuştur. Zamanla nesli tükenen bu kahramanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve sayın İçişleri Bakanımızın da büyük destekleriyle Bartın il Emniyet Müdürlüğümüz kadrolarına dahil edilmiştir. 2017-2018 yılları arasında Bartın ilimizde Malvarlığına karşı işlenen suçlarda %42.9'luk bir azalış meydana gelmiştir. Tüm bu olay türlerinde yaşanan düşüşün yanısıra yine alınan tedbirler sayesinde suçluları yakalama sayımız artmış, olayları aydınlatma oranımız yükselmiştir. Bartın il Emniyet Müdürlüğümüz kadrolarına dahil olan çarşı mahalle bekçilerimiz ile önümüzdeki yıllarda da hem suç önleme hem de suçlu yakalamada Bartın İl Emniyet Müdürlüğü olarak daha büyük başarılar elde etme gayretindeyiz" denildi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:30 Kaynak: İHA

Amasra, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel
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