Son Dakika Haberleri: Bartın'da Fetö/pdy Davaları

Bartın'da Fetö/pdy Davaları

1 saat önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 12 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın'da Fetö/pdy Davaları, System.String[]
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 12 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.T, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan B.Ü. ile G.G. ve Z.I'nın yargılandığı ikinci duruşmada, tanık R.Ö. dinlenildi.

R.Ö, duruşmaya katılmayan ve avukatı hazır bulunan sanıklardan Z.I'yı örgütle irtibatlı yurdun müdürü olarak tanıdığını ve kendisinin de aynı yurtta 4 yıl işçi olarak çalıştığını söyledi.

Z.I'nın, yurt çalışanlarının Zaman gazetesine abone olmak ve sohbetlere katılma zorunluluğu olduğunu söylediğini ifade eden R.Ö, kendisinin de işten çıkarılma korkusuyla gazeteye abone olduğunu ve sohbetlere katıldığını anlattı.

B.Ü. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatini isterken, diğer sanık G.G. de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Diğer duruşmalarda da A.K, N.P, E.K, T.U, C.A, R.G, İ.Y. ve Ş.A. önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Ş.A'nın delil yetersizliğinden beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların yargılandığı duruşmaları 16 Mayıs'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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