Bartın'da Heyelan Açıklaması

14.01.2026 15:09
Bartın Valiliği, Aşağıdere köyündeki heyelan hakkında bilgi verdi, hak sahipliği durumu güncellendi.

BARTIN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bartın Valiliği, Aşağıdere köyünde yaşanan heyelan ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, köyün 2014 yılında 10 evi kapsayacak şekilde 'afet maruz bölge' ilan edildiği hatırlatılarak, "Yapılan hak sahipliği çalışması sonucunda 14 vatandaşımız hak sahibi olarak kabul edilmiştir. Hak sahibi vatandaşlarımıza konut teslim edilmesi amacıyla Kozcağız beldesinde kamulaştırma kararı alınmış ancak bedel tespit ve tescil davası sonucu belirlenen bedelin çok yüksek çıkması nedeniyle kamulaştırmadan vazgeçilmiştir. Hak sahiplerine konutlarının teslimi sonrası afete maruz konutlarının yıkılacağı belirtilerek Bartın merkezde yapımı devam eden Dallıca TOKİ projesinden konut verilmesi için talep toplanmış ancak sadece konutu halihazırda yıkık durumda olan 1 hak sahibi başvuruda bulunmuştur. 2019 yılında ise hazır konut kredisi imkanı sunulmasına karşın afete maruz konutlarının yıkım şartını kabul etmeyen hak sahipleri başvuruda bulunmamıştır. Söz konusu alanda özellikle kar yağışları sonrası zeminde hareketlenme olabilmekte bu nedenle belirli zamanlarda kontrol etüdü çalışması yapılmaktadır. Konutlarda bulunan hasarlar yıllar boyu yavaş şekilde gelişen hasarlardır. Son inceleme 12 Ocak 2026 tarihinde müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapılmıştır. Köyde 13 hak sahibine yapılması gereken afet konutları ile ilgili yer seçimi çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
