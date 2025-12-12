2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Bartın'da defne toplamak için çıktığı ormanda kaybolan 78 yaşındaki Zehra Günay'ın cansız bedeni, arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu. Olayın detayları ve ölüm sebebi üzerinde araştırmalar sürüyor.

ÖNCE EŞARBI VE KULLANDIĞI HALATA ULAŞILDI

Bartın'da 10 Aralık Çarşamba günü saat 13: 30 sıralarında evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Zehra Günay için dün arama çalışmaları başlatıldı. Zehra Günay'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından bu gün de devam etmiş, öğlen saatlerinde son görüldüğü yerde çalışmalar yoğunlaşırken, önce kullandığı halatı ve eşarbı bulundu.

CANSIZ BEDENİ ÇALILIK ALANDA BULUNDU

O bölgede jandarma iz köpeği ile yapılan aramada ise çalılık alanda Zehra Günay'ın cenazesi bulundu. Kadının ulaşılan cansız bedenini sıkıştığı alandan çıkartmak için çalışma başlatıldı. Çalılar, ağaç kesme motoru ve orak ve kirinti olarak tabir edilen kesici aletler yardımıyla temizlendi. Gerilen halatlar yardımıyla ulaşılan kadının cenazesi, yaklaşık 1 saat süren çalışmalarla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Zehra Günay'ın cesedi, cenaze aracına konularak, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Defne toplam amacıyla ormana gittiği öğrenilen Zehra Güneş'in defne ağacından dal keserken dengesini kaybederek düştüğü ve ağaç dal ve kökleri arasında sıkıştığı tahmin edilirken, ön incelemelerde olay yerinde boğuşma yada çırpma izlerine rastlanılmadığı kaydedildi. Yaşlı kadının, donarak öldüğü de araştırılan iddialar arasında yer alırken, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından netleşmesi bekleniyor.