Bartın'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da sağanak etkili oluyor

03.09.2022 18:46
Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde sağanak etkili oluyor.

Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde sağanak etkili oluyor.

İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa- Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.

Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.

YORUMLAR
500
İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti Finike'de trafik denetimlerinde 404 sürücüye ceza uygulandı Finike'de trafik denetimlerinde 404 sürücüye ceza uygulandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Abdipaşa, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:46:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement