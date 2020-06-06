Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev değişimi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmek için görevlendirilen Prof. Dr. Erol Kırdar göreve başladı.



Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmek için görevlendirilen Prof. Dr. Erol Kırdar, görevi Prof. Dr. Azize Toper Kaygın'dan devraldı. Gerçekleştirilen devir-teslim töreninde konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni görevinden dolayı Prof. Dr. Kırdar'ı tebrik ederken, göstermiş olduğu gayretten ve sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Kaygın'a teşekkür etti.



Rektör Uzun, "Sahip olduğu birikimi toplum yararına kullanan bireyler yetiştiren İslami İlimler Fakültemiz, bu doğrultuda önemli bir sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir. Aldığı TSE EN ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi belgesi alanında bir ilki gerçekleştirirken Fakültemizde, program akreditasyonu süreci kapsamında adımların da atıldığını memnuniyetle belirtmek isterim. Bartın Üniversitesi olarak her alanda üzerimize düşeni en iyi şekilde gerçekleştirme gayretindeyiz. Bu düşüncelerle bugüne kadar sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın'a teşekkür ederim. İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erol Kırdar'ı ise tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini dilerim" dedi. - BARTIN