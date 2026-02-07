Başakşehir\'de İşçi Başına Taş Düşüp Çukuru Düştü

Başakşehir'de boru döşeme çalışmasında kaynak yapan işçi, başına taş isabet etmesi sonucu düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin boru döşemesi için yaptığı kazı çalışmasında, isale boru hattına kaynak yapan işçi M.K'nin başına 3 metre yükseklikten taş düştü.

Dengesini kaybeden işçi, boru ile çukurun arasındaki boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu halat yardımıyla çukurdan çıkarılan yaralı işçi, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.