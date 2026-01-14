Başakşehir\'de Kurşunlama Şüphelisi Yakalandı

İstanbul Başakşehir'de bir işyerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 Ocak 2026 tarihinde Başak Mahallesi'nde meydana gelen işyeri kurşunlama olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler, S.S.İ. (25) isimli şüpheliyi Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliyle yapılan sorgulamada, işyeri sahibiyle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında "İşyeri Kurşunlama", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL