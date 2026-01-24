Başakşehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Başakşehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşında Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de Motosiklet Kazası: 23 Yaşında Hayatını Kaybetti
24.01.2026 14:19
Motosikletli Abdülkadir Yıldırım, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay inceleniyor.

Taylan ERGÜN/ BAŞAKŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım(23), otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan Abdülkadir Yıldırım(23), bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kaza sonucu otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından çıkarılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Abdulkadir Yıldırım'ın otobüsün altında kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: DHA

