Banka önündeki silahlı gaspın perde arkası bambaşka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Banka önündeki silahlı gaspın perde arkası bambaşka çıktı

Banka önündeki silahlı gaspın perde arkası bambaşka çıktı
22.12.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir banka şubesi önünde yaşanan silahlı gasp girişiminin detayları ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, parayı çeken iki kişinin borçlu oldukları firmanın çalışanına parayı teslim ettiği, ardından bu iki şahsın parayı verdikleri adamdan parayı silahla gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, olay yerinde silah zoruyla üçüncü bir tarafın saldırısına uğramış gibi ifade verdiğini itiraf etti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir banka şubesi önünde yaşanan silahlı gasp girişiminde ilginç bir detay ortaya çıktı.

"GASBA UĞRADIK" DİYE İHBARDA BULUNDU

Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir banka şubesinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (44), T.T. (41) ve F.P. (19) isimli şahıslar, bankadan para çektikleri sırada tanımadıkları şahıslar tarafından silah zoruyla gasba uğradıkları ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Başakşehir'de ödedikleri borcu, silahla gasp etmeye çalıştılar

ÖDEDİKLERİ BORCU, SİLAHLA GASP ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, konuya ilişkin detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, olayın herhangi bir üçüncü tarafla ilgisi olmadığı, A.Ö. ve T.T.'nin F.P. isimli şahsın çalıştığı firma sahibine borcu olduğu gerekçesiyle bankaya giderek para çektikleri ve F.P.'ye teslim ettikleri belirlendi. Ardından T.T.'nin parayı alan F.P.'ye saldırarak onu darbettiği, bu sırada T.T.'nin arkadaşı A.Ö.'nün ise silahla rastgele havaya ateş açarak F.P.'nin banka önünde bulunan arkadaşlarının dağılmasını sağladığı anlaşıldı. Olayda yaralanan olmazken, havaya sıkılan kurşunlar park halindeki bir araca isabet etti.

Başakşehir'de ödedikleri borcu, silahla gasp etmeye çalıştılar

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Polis olay yerindeki incelemenin ardından kısa sürede A.Ö.'yü kullandığı silahla birlikte, ayrıca T.T. ile F.P.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. F.P., emniyette verdiği ifadede, olay yerinde silah zoruyla üçüncü bir tarafın saldırısına uğramış gibi ifade verdiğini itiraf etti. Emniyetteki sorgusunun ardından F.P. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ö. ve T.T. ise yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Banka önündeki silahlı gaspın perde arkası bambaşka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi 600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi
İsrail komşu ülkeyi İHA’larla vurdu İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu
Manisa’da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı’da sınırda yakalandı Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı
ABD’den Epstein dosyalarına sansür eleştirilerine yanıt: Trump ile hiçbir ilgisi yok ABD'den Epstein dosyalarına sansür eleştirilerine yanıt: Trump ile hiçbir ilgisi yok
Altın haftaya tarihi rekorla başladı Altın haftaya tarihi rekorla başladı
e-Devlet’e bomba özellik Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

23:04
Musaba’nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul’a geldi
Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
23:03
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
22:41
Şamil Tayyar’dan “Ela Rumeysa Cebeci“ iddiası: İtirafçı oldu
Şamil Tayyar'dan "Ela Rumeysa Cebeci" iddiası: İtirafçı oldu
22:33
Endrick’in yeni adresi belli oldu
Endrick'in yeni adresi belli oldu
22:20
Defne Samyeli’den “Kasım Garipoğlu“ iddiasına yanıt
Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
21:41
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 01:30:31. #7.11#
SON DAKİKA: Banka önündeki silahlı gaspın perde arkası bambaşka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.