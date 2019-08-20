Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi
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Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi

49 dakika önce

Medipol Başakşehir, takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve milli kaleci Mert Günok'un sözleşmelerini uzattı.

Başakşehir, Mahmut ve Mert ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Medipol Başakşehir, takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve milli kaleci Mert Günok'un sözleşmelerini uzattı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mahmut'un sözleşmesinin 5, Mert'in sözleşmesinin ise 4 yıl uzatıldığı belirtildi.
Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:38 Kaynak: AA
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Başakşehir, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un sözleşmesini uzattı!
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