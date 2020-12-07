Başakşehir, PSG maçı için Fransa'ya gitti

Yarın TSİ 23.00'te Parc des Princes Stadı'nda oynanacak maç öncesi Turuncu lacivertli takımda kart cezalısı Martin Skrtel , sakatlığı bulunan Alexandru Epureanu , Edin Visca ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0'lık skorla kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı ve son maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Başakşehir , bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Fransa'ya gitti.

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