Başakşehir, PSG maçı için Fransa'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı ve son maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Başakşehir, bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Fransa'ya gitti.
Yarın TSİ 23.00'te Parc des Princes Stadı'nda oynanacak maç öncesi Turuncu lacivertli takımda kart cezalısı Martin Skrtel, sakatlığı bulunan Alexandru Epureanu, Edin Visca ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0'lık skorla kazanmıştı.- İstanbul
- Kaynak: DHA
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