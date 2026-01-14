Başarır'dan Emekli İçin 70 Milyar Teklif - Son Dakika
Başarır'dan Emekli İçin 70 Milyar Teklif

14.01.2026 19:25
CHP'li Başarır, emekli maaşları için bütçeden vergi istisnalarına son verilmesini önerdi.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "kaynak yok" eleştirileri üzerinden AK Parti'ye seslendi. Başarır, "Şirketlere, kurumlara bütçede ayırdığınız vergi istisnası, vergi affı yaklaşık 800 milyar, ya bunun 700 milyarını gelin, Meclis'i toplayın, bundan vazgeçelim, bunu emekliye verelim. Biz de CHP Grubu olarak size 70 milyar vereceğiz. Emekli için veriyorum. Nasıl veriyorum? Sekiz yıldır Demirören'den alınmayan 70 milyar bir para var, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi verdi. Ben sana 70 milyar için bir akıl veriyorum, fikir veriyorum, gidin Demirören'den bu parayı alın, işte 70 milyar. Siz yapamıyorsanız takibi avukat arkadaşlarımız var, icra takibini yaparız, kısa sürede alırız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefat yıl dönümünü anarak başladığı konuşmasında ekonomi politikaları, gümrük düzenlemeleri, enerji zamları, emekli maaşları ve Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Zübeyde Hanım'ı saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Başarır, "Zübeyde Hanım öyle bir evlat yetiştirmiş ki aradan geçen yüz yıla rağmen hala fikirleri nesillere, gençlere yol göstermekte" dedi.

"Bu kararın bu ülkeye, tüketiciye, insanlara hiçbir faydası yok"

Başarır, basitleştirilmiş gümrük usulünde 30 euro sınırının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeye de tepki gösterdi. Bu kararın özellikle öğrencileri ve dar gelirli yurttaşları mağdur ettiğini belirten Başarır, elektronik ve temel ihtiyaç ürünlerinin maliyetinin arttığını söyledi. Kararın gerekçelerine ilişkin eleştirilerde bulunan Başarır, "Bu karardan geri dönün. Bu kararın bu ülkeye, tüketiciye, insanlara hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bazı ürünlerde "kanserojen maddeler tespit edildiği" yönündeki açıklamalarına da değinen Başarır, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış bir tespit bulunmadığını söyledi. Başarır, "Sağlık Bakanı bunu söylemiyor, Sağlık Bakanı böyle bir tespitte bulunmuyor ve bu ürünler, aynı ürünler gümrükten geldiği zaman orada kemoterapi mi görüyor merak ediyorum ben, ne oluyor yani? Bu ürünleri yasaklamıyorlar ki, madem bu ürünler kanserojen, hiç gelmez ama Ticaret Bakanı böyle bir açıklama yapıyorsa, Sağlık Bakanı yapmıyorsa ülkenin geldiği hali ortaya koymaktadır. Ben, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini öneriyorum" diye konuştu.

"Bu ülkenin yurttaşlarının enerjiye, gıdaya, kiraya yapılacak bir lira zamma bile tahammülü yok"

Konuşmasında enerji zamlarına da değinen Başarır, elektriğe zam geleceğine ilişkin açıklamaların emekli maaşlarının tartışıldığı bir dönemde yapıldığını belirtti. "Bu ülkenin yurttaşlarının, 86 milyonun enerjiye, gıdaya, kiraya yapılacak bir lira zamma bile tahammülü yok. Ülkenin hali ortada" dedi.

En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin taleplerine rağmen iktidardan bir adım gelmediğini söyleyen Başarır, bütçede şirketlere ve kurumlara ayrılan vergi istisnalarına işaret etti. Bu kaynakların emekliler için kullanılabileceğini belirten Başarır, Demirören Grubu'na verilen ve geri alınmadığını ifade ettiği kredilere de değindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na seslenen CHP'li Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketlere, kurumlara bütçede ayırdığınız vergi istisnası, vergi affı yaklaşık 800 milyar, ya bunun 700 milyarını gelin, Meclisi toplayın, bundan vazgeçelim, bunu emekliye verelim. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak size 70 milyar vereceğiz. Bahadır Bey, veriyorum şu anda 70 milyar, ciddi olarak söylüyorum, 70 milyar veriyorum sana. Nasıl veriyorum? Sekiz yıldır Demirören'den alınmayan 70 milyar bir para var, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi verdi. Ben sana 70 milyar için bir akıl veriyorum, fikir veriyorum, gidin Demirören'den bu parayı alın, işte 70 milyar. Siz yapamıyorsanız takibi avukat arkadaşlarımız var, icra takibini yaparız, kısa sürede alırız. İşte kaynak, 70 milyar da Cumhuriyet Halk Partisinden. Niye Cumhuriyet Halk Partisinden? Cumhuriyet Halk Partisi çünkü kamunun bankasının parasını bırakın böyle 3-5 kişiye, 1 şirkete asla peşkeş çekmez. Demirören'den bu parayı alın, emekliye verin bakalım bir öncelikle"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1. ve 2. sınıflarda dağıtılacak karnelerde Atatürk resminin yer almayacağına ilişkin iddialara da tepki gösteren Başarır, bunun "Cumhuriyetin değerleriyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, onun ilkeleriyle, Gençliğe Hitabe'yle, İstiklal Marşı'yla uğraşmak" anlamına geldiğini söyledi ve bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Alevilere ilişkin sözlerini de eleştiren Başarır, "Alevilerin Müslüman olması sana mı kaldı, bunun kararını sen verebilir misin?" dedi.

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Tbmm Genel Kurulu, Ziraat Bankası, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

