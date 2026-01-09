BASF'tan Yenilikçi Etilen Tesisi - Son Dakika
BASF'tan Yenilikçi Etilen Tesisi

BASF\'tan Yenilikçi Etilen Tesisi
09.01.2026 16:35
BASF, Çin'de yenilenebilir enerji ile çalışan etilen üretim tesisini devreye aldı.

GUANGZHOU, 9 Ocak (Xinhua) -- Alman kimya devi BASF, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang kentinde bulunan ve Verbund sahası olarak bilinen yeni üretim kompleksinde yıllık 1 milyon ton etilen üretim kapasitesine sahip buharlı parçalayıcısını devreye aldı.

BASF, söz konusu tesisin ana kompresörlerini çalıştırmak için yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan dünyadaki ilk buharlı parçalayıcı olduğunu belirtti.

BASF SE Yönetici Kurulu Üyesi ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Stephan Kothrade, "Zhanjiang Verbund sahamızda ulaşılan bu önemli dönüm noktası, Çin'deki çeşitlendirilmiş değer zincirlerimizi önemli ölçüde güçlendiriyor ve bizi çok sayıda sektördeki müşterileri desteklemek için güçlü bir konuma getiriyor" dedi.

Şirketin açıklamasına göre Zhanjiang, Ludwigshafen ve Anvers'den sonra BASF'ın dünya genelindeki üçüncü en büyük Verbund sahası olacak ve Çin'de ve küresel ölçekte sürdürülebilir üretim için bir model niteliği taşıyacak.

BASF, Zhanjiang sahasında üretilen ürünlerin ağırlıklı olarak, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen kimya pazarı olan Çin pazarındaki müşterilere hizmet vereceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Guangdong, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Basf, Son Dakika

Son Dakika Güncel BASF'tan Yenilikçi Etilen Tesisi - Son Dakika

SON DAKİKA: BASF'tan Yenilikçi Etilen Tesisi - Son Dakika
