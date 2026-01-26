Basilan'da Feribot Kazası: 18 Ölü, 24 Kayıp - Son Dakika
Basilan'da Feribot Kazası: 18 Ölü, 24 Kayıp

Basilan'da Feribot Kazası: 18 Ölü, 24 Kayıp
26.01.2026 13:50
Filipinler'de feribot kazasında 18 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise hala kayıp.

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen feribot kazasında 18'e yükselirken, 24 kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi.

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında meydana gelen feribot kazasında bilanço ağırlaşıyor. Yerel saatle 02.00 sıralarında feribotun batmasıyla sonuçlanan kazada can kaybı 18'e yükseldi. Filipin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 359 kişiyi taşıyan "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribottan 317 kişinin kurtarıldığı, 24 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Filipin Sahil Güvenliği Sözcüsü Noemie Cayabyab, "Kurtulanların ifadelerine göre, bölgede o sırada deniz oldukça kabarmıştı" dedi.

Yetkililer feribotun saat 01.50 sıralarında yardım çağrısı yaptığını açıklarken, batmanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. - MANILA

Kaynak: İHA

Basilan'da Feribot Kazası: 18 Ölü, 24 Kayıp

SON DAKİKA: Basilan'da Feribot Kazası: 18 Ölü, 24 Kayıp - Son Dakika
