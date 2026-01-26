Basilan\'da Feribot Kazası: 18 Ölü, 24 Kayıp

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen feribot kazasında 18'e yükselirken, 24 kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi.

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında meydana gelen feribot kazasında bilanço ağırlaşıyor. Yerel saatle 02.00 sıralarında feribotun batmasıyla sonuçlanan kazada can kaybı 18'e yükseldi. Filipin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 359 kişiyi taşıyan "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribottan 317 kişinin kurtarıldığı, 24 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Filipin Sahil Güvenliği Sözcüsü Noemie Cayabyab, "Kurtulanların ifadelerine göre, bölgede o sırada deniz oldukça kabarmıştı" dedi.

Yetkililer feribotun saat 01.50 sıralarında yardım çağrısı yaptığını açıklarken, batmanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. - MANILA